Mezzane, precipitano in una scarpata con il quad: grave una 42enne rimasta intrappolata. Il video del recupero

Mezzane (Verona), 8 aprile 2024 – Perdono il controllo del quad e precipitano in una scarpata per oltre 10 metri. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulle colline dell'Est Veronese, in località Pian di Castagné, nel comune di Mezzane, a una coppia che stava facendo un giro di svago sul mezzo a quattro ruote. Delle due persone a bordo del veicolo, un 46enne di Verona e una 42enne di Caldiero, la donna è rimasta intrappolata nel dirupo ed è stata ferita gravemente. Sono ancora in corso gli accertamenti sui motivi dell’incidente.

Il recupero del quad con l'elicottero dei vigili del fuoco

I soccorsi

La 42enne è stata è stata soccorsa in gravi condizioni dal Soccorso alpino del Veneto insieme ai vigili del fuoco. Un soccorritore si è calato lungo la scarpata fino dall'infortunata, apparsa molto grave pur avendo ripreso conoscenza, per possibili traumi costali e una ferita all'addome. Medico e tecnico di elisoccorso sono scesi anche loro con le corde e hanno prestato le prime cure urgenti alla donna. Stabilizzata e messa in barella, la donna è stata recuperata per essere poi accompagnata al Santa Chiara. L'uomo di 46 anni precipitato con lei è riuscito a risalire da solo ed è stato trasportato dai soccorritori all'ambulanza per probabili escoriazioni e contusioni e trasportato al Confortini. Nel veronese ieri c'è stato anche un altro intervento del Soccorso alpino di Verona per un infortunio nella Falesia della Ca' Verde o La Grola, nel comune di Dolcè.