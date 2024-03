Rubano un’ambulanza dall’officina, urtano delle auto e poi fuggono con le chiavi. Zaia: “Atto ignobile”

Verona, 2 marzo 2024 – Rubano un’ambulanza, si scontrano con due auto parcheggiate e poi fuggono a piedi, portandosi via le chiavi. Zaia: “Atto ignobile, sono notizie che non vorremmo mai sentire”. È un fatto che ha dell'incredibile quello accaduto questa notte a San Martino Buon Albergo, nel Veronese.

I ladri – al momento risultano ignoti, ma la polizia locale è sulle loro tracce – hanno rubato il mezzo di soccorso mentre era parcheggiato davanti ad un’autofficina di San Martino, piccola realtà a una ventina di chilometri dal capoluogo. Poi hanno raggiunto Verona e lì hanno danneggiato le auto parcheggiate: sicuramente due, ma la conta dei danni potrebbe salire nelle prossime ore.

Rubano un'ambulanza dall'autofficina nel Veronese (foto d'archivio)

Cosa è successo: i fatti

I ladri, dopo aver rubato il mezzo, hanno provocato danni ad altri veicoli: hanno urtato una Seat Arona e una Volkswagen, entrambe regolarmente parcheggiate a bordo strada. Alla fine di questa spericolata corsa sulle strade scaligere, i ladri hanno poi abbandonato l’ambulanza lungo una strada di Verona, senza chiavi. Sono in corso le indagini a cura della polizia locale per risalire agli autori del fatto.

Zaia: “Atto ignobile”

“Sono notizie che non vorremmo mai sentire e che lasciano profondamente interdetti per la gravità e le modalità con cui il gesto viene compiuto, che vanno a danno di tutta la comunità”, commenta il governatore Luca Zaia. “Rubare e danneggiare un mezzo di soccorso, la cui funzione principale è essere a servizio della gente in situazioni di emergenza, è un atto ignobile, da condannare fermamente, potenzialmente pericoloso per chi si trova in situazioni di difficoltà”.

Le indagini

Gli investigatori sono sulle tracce dei ladri. La prima ipotesi dei vigili è che la stessa ambulanza abbiamo danneggiato altre vetture lungo la folle corsa dei ladri, una pericolosa gimcana forse dovuta all’alcol o alle droghe.

Secondo il Comune di Verona, ci sarebbero “ulteriori danneggiamenti attualmente in corso di ricostruzione”. L’appello della polizia locale è di sporgere denuncia nel caso si scoprano danni alla propria vettura, rivolgendosi agli uffici del Nucleo Infortunistica in via SS. Trinità.