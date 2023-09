Verona prima in Italia per il primo soccorso nelle scuole. Fondazione Rana e Azienda ospedaliera insieme per formare 700 studenti

Verona, 25 settembre 2023 – Fondazione Famiglia Rana al fianco delle scuole. Verona è la prima città italiana per la formazione ai giovani sul fronte del primo soccorso e ora, alla partenza del nuovo anno scolastico, raddoppiano gli studenti che partecipano ai progetti didattici avviati dall’Azienda ospedaliera e sostenuti da Gian Luca Rana, Ceo del famoso pastificio di famiglia,

‘Diamoci una scossa’ e ‘Un battuto d’ali’ sono i due progetti didattici realizzati nelle scuole di Verona: non solo formazione sulle manovre salvavita ai bambini, ma un vero e proprio percorso di certificazione all’uso del defibrillatore per i più grandi. “Credo da sempre nello sviluppo e nella promozione di progetti sociali che pongano al centro la vita dell’individuo”, spiega Gian Luca Rana, Amministratore delegato del Pastificio.

Raddoppia così l’offerta formativa, che per la prima volta quest’anno coinvolgerà anche le classi quarte degli istituti superiori. “Ho detto sì con determinazione a questa iniziativa educativa – continua Gian Luca Rana – a cui attribuisco grandissima importanza. Il fatto poi che i protagonisti di questa formazione di primo soccorso siano studenti di ogni ordine e grado è come un moltiplicatore: noi adulti dobbiamo creare quante più occasioni possibili per valorizzare i talenti e il coraggio dei giovani. Per questo desidero dare un contributo attivo e sostanziale, per far comprendere, specialmente nel contesto delle scuole, l'importanza della chiamata e dell'intervento tempestivo in situazioni di emergenza”.

I progetti: a cosa servono e perché

Con il nuovo anno scolastico, ripartono gli innovativi percorsi didattici ideati da Aoui Verona per portare nelle scuole l’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e certificare gli studenti all’uso del defibrillatore. Grazie al contributo di Fondazione Famiglia Rana sarà possibile quest’anno estendere la formazione a oltre 700 studenti di Verona. Dopo il lavoro degli ultimi due anni, il territorio veronese sarà così il primo in Italia per capillarità nell’educazione del primo soccorso a scuola.

I progetti didattici – avviati durante la pandemia dall’Azienda ospedaliera e dall’Università di Verona – puntano ad accendere i riflettori sull’importanza di conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e promuoverne l’apprendimento tra i giovani all’interno delle scuole.

Due i progetti didattici: “Diamoci una scossa: la rianimazione nella scuola” per la certificazione all'uso del defibrillatore ai ragazzi degli istituti secondari di secondo grado e “Un battito di mani” per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare tra i bambini della scuola primaria sono giunti quest’anno rispettivamente alla loro terza e seconda edizione.

L’attività si svolge in diretto contatto con Irc, Italian Resuscitation Council, la principale società scientifica che redige le linee guida in materia di manovre salvavita e che ha attestato l’inedita lungimiranza dei progetti che, ad oggi, risultano unici in Italia per capillarità territoriale, inserimento nei curricula scolastici, numero di giovani formati e ritestati a distanza di tempo.

La portata innovativa

Un particolare del tutto innovativo è la possibilità, dopo la formazione iniziale, di ri-testare gli alunni a distanza di tre mesi per verificare il ricordo delle conoscenze apprese. Un fattore fondamentale per consolidare le nozioni e adattare l’insegnamento alle esigenze dei ragazzi. Grazie a una meticolosa raccolta dati, effettuata durante queste iniziative, è infatti possibile capire come gli studenti agiscano di fronte ad un arresto cardiaco e cosa siano in grado di ricordare nel tempo.

“Quello di Aoui è un vero e proprio impegno per far vivere in salute la propria comunità anche attraverso l’informazione e le azioni al di fuori delle strutture sanitarie”, dice Callisto Bravi, Direttore generale Aoui Verona. “Perseguire questo obiettivo con un compagno di viaggio prestigioso come Gian Luca Rana, fondatore della Fondazione Famiglia Rana – continua Bravi – è per la nostra Azienda non solo una importante novità, ma un onore ancora più grande. Questa esperienza che ci apprestiamo ad avviare dimostra che pubblico e privato possono fare molto. Insieme stiamo dando vita ad un patto per una società sempre più consapevole perché investire sui giovani significa guardare al futuro e averne cura”.

I numeri dell’iniziativa

Nell’anno scolastico appena iniziato sarà possibile formare 700 studenti in più, dalle scuole primarie alle superiori, di tutta la provincia veronese. Un traguardo importante, ottenuto grazie all’importante collaborazione tra pubblico e privato, per questi percorsi virtuosi e innovativi che rappresentano un unicum nel panorama italiano grazie all’elevata capillarità e alle metodologie didattiche adottate.

Ogni anno sono circa 60.000 in Italia le persone che perdono la vita per arresto cardiaco e, per molte di queste, interventi di soccorso tempestivi fanno una radicale differenza. È con questa consapevolezza che la Fondazione Famiglia Rana, voluta e fondata da Gian Luca Rana, Ceo del Pastificio Rana, ha scelto di unirsi all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Le precedenti edizioni

Nelle precedenti edizioni, “Diamoci una scossa: la rianimazione nella scuola” ha ottenuto l’adesione di oltre 500 giovani di 16 istituti scolastici secondari. Nell’anno scolastico 2023/24, con il cruciale contributo della Fondazione Famiglia Rana, il progetto si estenderà ulteriormente ampliandosi anche alle classi IV di 20 istituti veronesi. Inoltre, grazie alla generosità della Fondazione, sarà possibile raggiungere un gran numero di bambini della scuola primaria con l’iniziativa “Un battito di mani”, che si andranno ad aggiungere agli oltre 1.000 già formati nella scorsa edizione: un risultato unico nel suo genere.