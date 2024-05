"10 e lotto" vinti da Paoloni 40mila euro

"Proprio mentre ero al teatro Pergolesi a salutare una pioggia di campioni e autorità al premio Cesarini, ho saputo che nella mia tabaccheria è stata realizzata una vincita che da tempo non si vedeva. Ben 40mila euro sono stati vinti al gioco del 10 e lotto con l’estrazione ogni cinque minuti". A parlare è Luigi Paoloni, il noto titolare dell’omonima tabaccheria di via Gallodoro. "L’estrazione in questione - aggiunge - è la numero 212 di lunedì pomeriggio alle 17,35. Importo della giocata di quattro euro: i numeri giocati 10 con oro, doppio oro ed extra. Nella prima estrazione dei dieci numeri giocati non e stato estratto nessuno. A quel punto al giocatore non resta che confidare nell’estrazione extra dove partecipano tutti e dieci i numeri ed in questo caso ben 9 ne sono stati estratti. Ecco quindi la mega vincita di 40mila euro, vincita della quale il fortunato giocatore era ignaro. E’ stato mio figlio minore Nicolò ad avvertirlo causandogli un benefico rossore in viso, frutto dello shock positivo". "Il fortunato – spiega ancora Paoloni - è un giocatore abituale del bar, poco più che cinquantenne". Proprio in questi giorni si festeggiano i venti anni dall’apertura e del bar tabacchi e per l’occasione verrà organizzata una cena. "Questa vincita rappresenta un ottimo viatico per questo importante anniversario" commentano ancora dalla tabaccheria.