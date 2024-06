A Brecciarolo l’addio a Nerina Fioravanti. Il cordoglio della città

Verranno celebrati questo pomeriggio alle ore 15.30 nella Chiesa di Santa Rita a Brecciarolo i funerali della signora Nerina Fioravanti, mamma amatissima della professoressa Maria Cristina Calvaresi e moglie dell’ex presidente della Confcommercio di Ascoli, Benito. E’ deceduta tra le braccia della sua adorata figlia e accanto ai suoi amati nipoti, Maria Elvira ed Edvin. Maestra straordinaria, moglie e madre esemplare, nonna amorevolissima, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Lascia anche il suo amatissimo cagnolino Ugo, compagno inseparabile. Negli anni della storica presidenza della Confcommercio Ascoli del marito Benito Calvaresi, lo ha affiancato in tutte le iniziative ideate proprio dall’infaticabile consorte che nell’ente ha ricoperto molteplici incarichi e del quale è stato sempre un fedele ed entusiasta animatore. La signora Nerina è stata sempre al suo fianco fino alla sua scomparsa avvenuta due anni fa. La salma di Nerina Fioravanti rimarrà esposta presso la casa sita via Dante Alighieri 30 a Martinsicuro fino a poche ore prima della cerimonia funebre. Alla famiglia Calvaresi e, in particolare alla professoressa Maria Cristina, giungano le condoglianze degli studenti della 3°F del Liceo Scientifico ‘Orsini’ ad indirizzo sportivo e quelli della redazione del Carlino.

Valerio Rosa