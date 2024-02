A Corinaldo sventola (ancora). Bandiera Arancione

Il Touring club italiano ha assegnato le Bandiere Arancioni per il triennio 2024-2026 a 281 Comuni. Un vessillo che il Comune di Corinaldo detiene ormai da oltre venti anni: si tratta di un riconoscimento assegnato ai piccoli borghi di eccellenza dell’entroterra. Un marchio di qualità turistico-ambientale attribuito alle località che possiedono un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, e allo stesso tempo sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Una conferma importante per il borgo gorettiano. Alla cerimonia di consegna – alla Bit di Milano – ha partecipato in rappresentanza del Comune l’assessore al turismo, Francesco Spallacci. La consegna è avvenuta domenica nel corso di un evento speciale organizzato con i rappresentanti dei Comuni. Il Comune di Corinaldo, nella prima giornata della Borsa internazionale del turismo, ha preso parte anche all’inaugurazione del padiglione della Regione Marche, alla presenza del ministro del turismo, Daniela Santanchè, del governatore Francesco Acquaroli, e poi di diversi assessori regionali.