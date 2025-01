A Fabriano non c’è traccia di gol

CERRETO 0 MONTEFANO 0

CERRETO (4-4-2): Mazzoni; Stortini, Marino, Mistura, Grassi; Trillini, Gori, Conti, Proietti Zolla; Palmieri (45’ st Carnevali), Musso (39’ st Nacciarriti). All. Mariotti.

MONTEFANO (4-2-3-1): David; Galeotti, Orlietti, Di Lallo, Martedì; Gabrielli, Alla; Ferretti, Pincini (22’ st Bonacci), Nardacchione (28’ st Castignani); Papa (30’ st Rombini). All. Amadio.

Arbitro: Uncini di Jesi

Note – Ammoniti Gori, Musso e Ferretti. Spettatori 200 circa.

Un punto a testa tra Fabriano Cerreto e Montefano. Primo tempo equilibrato e bloccato. Meglio il Montefano, soprattutto dopo la mezz’ora. Il tiro di Alla finisce alto, poi Pincini sulla sinistra è pericoloso con i locali che chiudono in angolo. Successivamente Papa con un diagonale impegna Mazzoni. In precedenza i cartai si erano resi pericolosi con una conclusione di Trillini fuori di poco. Poi Palmieri ci prova con un paio di tentativi. L’equilibrio dura anche nel secondo tempo. Al 24’ cross di Trillini, testa di Musso, reattivo David ad allontanare. Dopo la mezz’ora il Fabriano protesta per un contatto lieve su Palmieri in area, ma l’arbitro lascia correre, sulla ripartenza ospite Bonacci tenta la sortita con un diagonale che viene neutralizzato dal super intervento di Mazzoni. Nel finale ci prova il Montefano con Ferretti prima e Rombini con un colpo di testa che finisce a lato. Sempre di testa, ma dall’altra parte, in pieno recupero, colpisce Carnevali a seguito di una punizione di Proietti Zolla, ma David compie il miracolo. Non si sblocca il risultato, finisce senza reti, con le due formazioni che continuano a muovere la classifica.