A giorni partiranno i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del liceo scientifico

Dovrebbero partire a giorni i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del liceo Scientifico "Da Vinci". La prima fase degli interventi il cui avvio era stato annunciato dalla Provincia per ieri quando però non sono stati effettuati lavori, riguarderà la realizzazione della recinzione e del cancello che "durerà circa 15 giorni salvo condizioni meteo avverse. Proprio in questa prima fase, e al fine di non interferire con le lavorazioni sarà chiuso il percorso ciclopedonale che attraversa l’area".