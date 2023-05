A Londra per giudicare i migliori oli del mondo

L’Oleologo e Mastro Oleario Claudio Vignoli di Jesi è tra gli italiani scelti per comporre la giuria del LIOOC 2023 di Londra, concorso tra i più prestigiosi che valuta e seleziona i migliori oli extravergine di oliva del mondo in programma a Londra dal 28 al 30 maggio. "Nei prossimi giorni a Londra – spiega – verranno giudicati i migliori oli Evo (Extra vergine di Oliva) del mondo. Tra questi mi auguro di trovare anche le proposte della nostra regione, le Marche che, pur non essendo tra le maggiori produttrici in Italia, tuttavia fornisce oli di eccellente qualità. Un risultato frutto di un grande lavoro fatto negli ultimi anni".