A teatro risate scaccia paura. Sul palco le ’Storie nell’armadio’

Su il sipario del teatro condominiale La Fortuna, oggi, con il primo di 16 spettacoli che saranno messi in scena nell’arco di quattro mesi. Si comincia alle 17,15 (ingresso a offerta) con "Storie nell’armadio", a cura della compagnia Lagrù ragazzi. "Uno spettacolo per bambini da zero a 99 anni". Teatro d’attore con pupazzi, burattini e coinvolgimento del pubblico. In scena Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri per la regia di Oberdan Cesanelli.

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano armadio comparso all’improvviso…che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate? A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondono nell’armadio e a spaventare tutti i bambini presenti in sala. I protagonisti escono magicamente e prendono vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire. Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori.

Lo spettacolo vede in scena due attori e nell’armadio un animatore che dà vita ai pupazzi protagonisti delle storie raccontate. Attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, lo spettacolo esorcizza la paura e fa tremare dalle risate. Lo spettacolo, offerto dall’Avis cittadina, si concluderà con l’arrivo della befana in teatro.

Si proseguirà poi il 14 con "I musicanti di Brema" a cura della banda musicale Roberto Zappi. Il 20 gennaio alle 21,15 spazio alla commedia brillante "Boeing boeing" a cura de Gli amici del teatro. Il 28 gennaio (ore 17,15) "Fiori nella bufera" uno spettacolo "per conoscere la Shoah cura della corale "Nuova speranza". A seguire il 4 febbraio (ore 17,15) con l’operetta "L’acqua cheta" a cura dell’associazione Koinè. E poi tanto altro fino a primavera inoltrata.

"Walter Salvadori e Tatiana Bronzini della Compagnia teatrale La Rama – spiega il sindaco Thomas Cillo - presentano una rassegna ricca di spettacoli da gennaio ad aprile, per quasi tutti i fine settimana. Un calendario composto da 16 spettacoli variegati dove non mancherà divertimento e riflessione e quest’anno, vedrà anche il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni e realtà del territorio". La biglietteria del teatro sarà aperta fino a due ore prima degli spettacoli. Info al numero di telefono 349 7931635.

Sara Ferreri