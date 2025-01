A2, l’Audax Senigallia sorride col nuovo tecnico

Vincono tutte. Dall’Audax 1970 Senigallia al Cus Ancona, dal Corinaldo allo Jesi fino all’Atletico Chiaravalle.

In serie A2 la prima giornata di ritorno sorride (finalmente) all’Audax: vittoria 1-2 (Antronaco e Scattolini) per i marchigiani in casa del Pontedera. Un’importante vittoria, la prima per il nuovo tecnico senigalliese, Daniel Martin: "Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: era più importante vincere che giocare bene, e invece abbiamo dominato tutta la partita, per di più fuori casa, contro una squadra ostica, con il nostro stesso obiettivo. Ogni giocatore che è sceso in campo ha giocato per la squadra più che per se stesso e questo mi rende felice". Classifica: Roma 31, Russi 24, Prato 21, Lucrezia 19, Grosseto 18, Imolese 14, Rieti 13, Grifoni 12, Potenza Picena 10, Audax Senigallia, Pontedera 7.

In serie B il Corinaldo vince con l’Etabeta Fano (1-0), ritrovando un successo che mancava dal 16 novembre. "Vincere questa partita contro la capolista (fino a quel momento, ndr), dopo un periodo un po’ difficile a livello di risultati è stato importante, sia per mantenerci nei primi posti, sia soprattutto a livello di fiducia collettiva – il commento di Alessandro Bacchiocchi, autore del gol decisivo –. Siamo stati compatti difensivamente concedendo poco, e bravi a mantenere i nervi saldi anche nei momenti più confusionari della partita".

Il risultato che non t’aspetti arriva da Chieti dove il Cus Ancona espugna il campo dei padroni di casa (6-8). "La differenza l’ha fatta sicuramente lo spirito con cui siamo entrati in campo – le parole del capitano, Marco Astuti, quattro gol per lui -. Una squadra compatta, capace di creare diverse occasioni da gol, e di soffrire nei momenti finali. Si è vista finalmente una squadra consapevole dei propri mezzi e che vuole dimostrare di non meritare quella posizione in classifica".

Sorride anche lo Jesi vincente sul Teramo (4-3): "È stata forse la partita dove abbiamo creato di più, lasciando pochissimo agli avversari, ma, nonostante questo abbiamo chiuso il primo tempo 2-1 per loro – la disamina di Gabriele Piersimoni, a segno con due reti -. Non ricordo negli ultimi anni un campionato così tanto livellato, sarà davvero tosta". Classifica: Faenza 21, Corinaldo 20, Etabeta Fano, Jesi 18, Cus Macerata, Chieti, Teramo, Recanati 16, Montegranaro 15, Cus Ancona 10, Real Dem 4.

In serie B femminile l’Atletico Chiaravalle si prende tutto: tre punti con il Grisignano (6-1, tripletta di Felicetti, gol di Loth, Severini e Bussaglia) e la vetta. Classifica: Chiaravalle, Futsal Hurricane 24, Romagna 22, Scandicci 14, Futsal Academy 12, Bo Ca, Grisignano 11, Pisa 7, Terni 1.

Alice Mazzarini