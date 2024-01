Abbagliata dal sole, finisce con l’auto contro il guardrail sull’Asse

Il sole negli occhi e lei che finisce contro lo spartitraffico. Incidente da paura, ieri, sull’asse nord-sud, la strada che collega il centro di Ancona con la zona industriale della città. Si è temuto il peggio per la conducente di un’auto che è piombata sul guardrail. Immediata, da parte degli altri automobilisti, la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, oltre alla polizia locale per regolare il traffico, anche i vigili del fuoco per scongiurare le fiamme. Sono stati i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce Gialla di Ancona, invece, a prendersi cura della 42enne. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata abbagliata proprio dai raggi solari.

