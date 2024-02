Abbazia San Vittore, passi avanti per l’Unesco

Prosegue il percorso per candidare all’Unesco gli insediamenti benedettini altomedievali in Italia. Il progetto, avviato nel 2016 con l’inserimento nella lista propositiva dell’Unesco, è promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e include otto contesti, tra cui l’abbazia di San Vittore alle Chiuse di Genga. Il sindaco di Genga Marco Filipponi ha partecipato a Roma alla riunione al ministero della Cultura col ministro Gennaro Sangiuliano per la presentazione del dossier. "Nell’incontro con il ministro abbiamo appreso quanto lo stesso ministro crede nel progetto – spiega il sindaco di Genga Marco Filipponi -. Sangiuliano ci ha detto che i tecnici del ministero hanno avviato e continueranno nel percorso di sostegno al dossier di candidatura, con la supervisione del sottosegretario Gianmarco Mazzi, che ha la delega per l’Unesco. Non potevamo aspettarci propositi migliori. Sarà a questo punto importante anche il ruolo della Regione nel tavolo di coordinamento istituzionale, e a tal fine ho informato l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha già espresso il suo massimo sostegno".