"Abbiamo dato una mano, speriamo di essere stati utili: hanno perso tutto"

Il gruppo dei giovani Ultras Osimo si sta dando da fare per aiutare la popolazione romagnola a ripartire in un momento tanto drammatico per l’alluvione. Tutti i beni di prima necessità raccolti sono stati consegnati di persona nel punto istituito alla scuola "Don Milani" di Cesena con cui sono stati in costante contatto. "Una volta consegnato il ricavato infatti domenica scorsa abbiamo dato una mano dove necessario per la pulizia delle strade e delle abitazioni. Ci hanno chiesto in molti di poter venire insieme a noi. Abbiamo consigliato di portare tutto l’occorrente per passare una giornata nel fango: stivali, pala, tira acqua", raccontano i ragazzi partiti. Tanta l’emozione vista negli occhi dei romagnoli che hanno incontrato e aiutato. "C’era chi aveva perso tutto, speriamo di essere stati utili". L’intraprendenza di quei ragazzi ha eguali in altre parti d’Italia da dove diversi gruppi di giovani sono partiti per la Romagna per dare una mano in qualsiasi modo secondo le proprie possibilità, cogliendo di sorpresa la popolazione locale.