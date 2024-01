"Abbiamo trovato un avversario in forma che meriterebbe di più della classifica che ha"

Il Matese ultimo in classifica sorprende la Vigor Senigallia, battendo per 3-2 sul filo di lana la squadra di mister Clementi. Un’autentica altalena di emozioni, che interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi: "Non è una sconfitta incredibile – esordisce Clementi – perché reputo il Matese una squadra che non dovrebbe trovarsi in quella posizione. Non siamo stati brillanti, ma avevamo ripreso il risultato dopo il doppio svantaggio". "Abbiamo trovato un avversario in grande spolvero – aggiunge Clementi –, che stava bene di testa e di gambe. Peccato per l’episodio finale, perché eravamo riusciti a rimettere in piedi la gara". Clementi guarda oltre: "Stiamo facendo un capolavoro in questa stagione. Continuiamo a restare in una zona tranquilla e speriamo di farlo il più a lungo possibile, anche se è innegabile che non fa piacere perdere".