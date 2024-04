Abuso di alcol e risse al Piano: tre interventi

Doppio intervento per rissa al Piano. Il primo sabato sera alle 20 e 35 in via Giordano Bruno per un ragazzo della Nuova Guinea: coinvolto in una rissa tra stranieri ha preso una bottigliata in testa. I motivi della discussione poi degenerata è ancora al vaglio, ma pare per futili motivi. L’allarme è stato dato direttamente dai residenti preoccupati da ciò che stava succedendo. Dopo il fuggi fuggi generale, è arrivata l’ambulanza della Croce Gialla.

Poi, un altro intervento in Piazza d’Armi intorno alle 14 nei pressi dell’ingresso al mercato coperto per una rissa che ha coinvolto quattro africani e altre persone, rissa provocata dall’abuso di alcol. Due persone sono state portate al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona mentre altre due persone sono state trasportate all’ospedale di Jesi in pronto soccorso ma non sarebbero mai arrivati secondo una prima indiscrezione in quanto sono scesi prima dall’ambulanza invece che farsi medicare.

Ma non è finita qua, perchè sempre per l’abuso di alcol c’è un terzo intervento al Piano: in via Giordano Bruno per un africana di 35 anni che ha raccontato di essere stata cacciata da casa perché non voleva prostituirsi. In realtà la giovane era ubriaca e il suo racconto è frutto dell’effetto del vino che aveva bevuto. La Croce Gialla l’ha portata al pronto soccorso di Torrette.