Accensione della lampada a Loreto, arriva il ministro

Sarà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad accendere la lampada per la pace davanti all’effige della Beata Vergine, durante la cerimonia eucaristica presieduta da monsignor Fabio Dal Cin nella basilica della Santa Casa. L’appuntamento è fissato alle 11.30 di venerdì 8 settembre, giorno della Natività della Madonna. L’accensione della lampada ogni anno è affidata ad una personalità rappresentativa: l’anno scorso all’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Per tutta la settimana a partire già da dopodomani, sarà fitta di appuntamenti liturgici e concertistici in basilica. Sabato alle 21 fiaccolata in piazza e mercoledì 6 alle 21 concerto d’organo e processione.