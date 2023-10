Achille Polonara ha una neoplasia. La Virtus: "Oggi verrà operato"

"La Virtus Pallacanestro Bologna comunica che nella giornata di martedì 10 ottobre Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero". Sintetico e diretto, il comunicato diffuso nella giornata di ieri dalle V nere in riferimento al giocatore di basket anconetano. Oggi dunque Achille Polonara si sottoporrà all’intervento. La notizia è stata diffusa ieri mattina, inaspettata, e ha finito per tenere con il fiato sospeso tanti amici, compagni ed ex compagni di squadra e sostenitori del "pupazzo33", suo nickname su Instagram. Achille è molto conosciuto in città, come pure a Porto San Giorgio, e non soltanto: prodotto del vivaio stamurino classe 1991, talento sbocciato nelle file del Teramo e approdato in nazionale di pallacanestro a più riprese, Polonara è passato anche per i club di Spagna, Turchia e Lituania, prima di tornare in azzurro di recente, anche agli ultimi campionati mondiali in cui ha giocato nella nazionale di coach Pozzecco insieme all’altro anconetano Alessandro Pajola, compagno di squadra nella Virtus, dove Achille è approdato proprio la scorsa estate. Dopo le fatiche del Mondiale in cui l’Italia è giunta ottava, infatti, Polonara s’è tuffato nella nuova avventura a Bologna con grande entusiasmo e con le migliori intenzioni, dopo gli scudetti vinti all’estero: "E’ ora di vincerlo anche in Italia" ha dichiarato infatti nel corso della presentazione della Virtus lo scorso 21 settembre. E domenica scorsa, seconda di campionato, è stato protagonista nella vittoria della Segafredo sul Varese, cominciando in quintetto al PalaDozza, realizzando 10 punti e conquistando 9 rimbalzi nei 22 minuti in cui è rimasto in campo. Tutti i siti di informazione sportiva e tutte le pagine social che si occupano di palla a spicchi hanno parlato dell’intervento cui sarà sottoposto stamattina. "Achi siamo tutti con te" ha scritto la Virtus sui suoi social ieri. A supportare il cestista ci sono, naturalmente anche Ancona e la Stamura basket, a cominciare dal suo general manager Corrado Albanelli: "Tutta la società è vicina ad Achille nel rispetto di questo momento delicato – dichiara il dirigente biancoverde –. Tifiamo per lui come e più del solito, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, speriamo di rivederlo in salute presto e quanto prima in campo. Il nostro cuore è tutto con lui, ad Achille vogliamo tutti tanto bene". Sulla medesima lunghezza d’onda Davide Paolini, ex stamurino e oggi presidente della Federbasket delle Marche: "Gli ho scritto anche dopo la partita contro Varese e gli ho detto che tornerà presto a sfondare la retina anche da tre – aggiunge il presidente –. Un intervento programmato che rappresenta sicuramente un momento particolare della sua vita. Gli auguriamo pronta guarigione, abbiamo bisogno del suo apporto per la nazionale in primis e poi per la sua squadra di club. Lo staff medico della Virtus è tra i più qualificati e recupererà Achille quanto prima. Achille è e resta uno dei nostri giocatori fondamentali, immagine della nostra pallacanestro nazionale e regionale. Lo sentirò sicuramente anche nei prossimi giorni. Gli siamo tutti vicini come movimento cestistico regionale, siamo ottimisti, sicuramente Achille tornerà in campo come e meglio di prima".

Giuseppe Poli