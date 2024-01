Acquista iPhon: truffato. Nella scatola pacchi di sale

Ferma un passante per chiedergli una indicazione stradale poi gli fa credere di fare un affare acquistando l’ultimo modello di un iPhone pagandolo solo 200 euro.

Il malcapitato cade nel raggiro, paga il denaro in cambio della confezione del cellulare ma all’interno non c’era il telefonino bensì due pacchi di sale. Con l’accusa di truffa un napoletano è finito a processo davanti al giudice Pietro Renna e il 19 aprile saranno sentiti i primi testi dell’accusa.

L’imputato ha 48 anni, la vittima è dieci anni più giovane. La presunta truffa è stata compiuta in strada, il 15 maggio del 2021. Un 38enne resudente a Chiaravalle era sto fermato dal turista napoletano. Non trovava una strada e gli aveva chiesto aiuto. Parlando aveva tirato fuori il cellulare, un iPhone X, usato, e il passante si era mostrato interessato al modello.

"Se vuoi te lo vendo per 200 euro", gli aveva proposto il napoletano permettendo al 38enne di maneggiarlo e provarne il funzionamento. Alla fine aveva deciso di comprarlo. Il napoletano lo ha messo in una scatola che l’acquirente ha riaperto solo arrivato a casa trovandoci però due pacchi di sale. A quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri che sono poi risaliti al 65enne. Nel confezionare il cellulare il napoletano lo avrebbe sostituito con il sale, di pari peso, per non destare sospetti.

