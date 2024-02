Addetto alla contabilità per studio commerciale

Un addetto alla contabilità generale. Data scadenza: 4/03/24. Codice offerta 456547/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro in apprendistato / formazione / inserimento. Studio commerciale e tributario di Ancona ricerca 1 addetto/a alla contabilità. La risorsa si occuperà di: emettere fatture, redigere la prima nota, tenere la contabilità semplificata e ordinaria. Si richiede: diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indirizzo economico aziendale o laurea (triennale/specialistica/magistrale) indirizzo economia e commercio o equiparabile. Orario: part-time 20 ore settimanali (14.30-18.30, dal lunedì al venerdì). Tipologia contrattuale: da definire in sede di colloquio tra apprendistato professionalizzante (età 18-29 anni) o tempo determinato (rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato). Curriculum all’indirizzo centroimpiegoancona.ido@regione. marche.it indicando "cod. 456547/2 – contabile".