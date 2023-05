Addio a Carlo Rossi Chirurgo all’Inrca, accettò di fare ricerche in Antartide

di Giuseppe Poli

Addio a Carlo Rossi, Ancona piange la scomparsa del noto cardiochirurgo che era stato per tanti anni primario all’ospedale di Osimo e che da molto tempo viveva a Numana. Personaggio amato e molto apprezzato, aveva compiuto 93 anni circa un mese fa.

Era originario della Romagna, una famiglia di farmacisti e di medici, ma era arrivato ad Ancona nel 1963 da Milano, come primo chirurgo dell’Inrca, aiuto del professor Maraschio.

In seguito, nei primi anni Settanta, era diventato primario all’ospedale di Osimo e lì aveva lavorato, offrendo il proprio contributo e la propria esperienza anche come direttore della scuola per infermiere volontarie della Croce Rossa, fino al 1996, quand’era andato in pensione.

Ma il ritiro dall’attività lavorativa "ufficiale" era giunto quando si sentiva ancora in perfetta forma e così aveva deciso per diversi mesi di intraprendere un’esperienza totalmente nuova e stimolante, accettando l’offerta di andare in Antartide come direttore sanitario della stazione di ricerca del Cnr.

Un’esperienza particolare e significativa, che amava ricordare anche a distanza di anni. Così come amavano ricordarlo e parlarne con lui i tanti che ancora dopo molto tempo lo fermavano per strada, a Numana come ad Ancona, per ricordare episodi e aneddoti vissuti insieme.

Da qualche mese non stava bene, aveva festeggiato da poco tempo il suo 93esimo compleanno con la famiglia.

Per tanti che avevano lavorato con lui era stato come un padre, una vera guida in tutte le sue sfaccettature, un "capobranco" sia nelle relazioni e i rapporti di lavoro sia a casa, da genitore.

Era orgogliosissimo della sua famiglia e non perdeva occasione per sottolinearlo insieme ai suoi cari: "Quando mi sono sposato – ricorda l’armatore Alberto Rossi, amministratore delegato, presidente e fondatore della Frittelli Maritime Group – a mia moglie disse "benvenuta a bordo".

Mi ha fatto conoscere e amare il mare, sin da bambino, abbiamo passato periodi bellissimi insieme, ho ancora due foto, fatte a distanza di circa trent’anni, in cui siamo insieme al timone".

Uomo coraggioso e generoso, quando era andato in pensione lo aveva fatto principalmente per lasciare spazio a chi lavorava con lui, per lasciare anche ad altri la possibilità di crescere e affermarsi.

"Un padre severo quando serviva – ricorda ancora il figlio Alberto – un amico in altre circostanze e un esempio, sempre". Il funerale si svolgerà domani alle 14.30 nella chiesa della piazzetta di Numana.

g.p.