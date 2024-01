Addio a Donninelli, titolare di ’Da Cesare’

Comunità in lutto per la morte di Cesare Donninelli (foto), storico commerciante che domenica è morto all’età di 89 anni. Cesare Donninelli con la moglie Anna Maria ha gestito per tanti anni la storica pizzeria "Da Cesare" sul Corso della Repubblica di Fabriano. Un pezzo di storia rimasto nel cuore di tantissimi fabrianesi di ogni età. Cesare Donninelli, vedovo da tre anni della moglie Anna Maria, lascia nel dolore il figlio Daniele, familiari e amici. La salma si trova nella camera mortuaria allestita dalle pompe funebri Marchigiano all’ospedale Engles Profili di Fabriano. Stamattina i funerali saranno celebrati alle 9 alla chiesa Di San Venanzio di Fabriano. Cesare è morto tre anni dopo la moglie Anna Maria Pierpaoli a cui era legatissimo. Il loro locale era nella parte alta del Corso, poco dopo la sede della Fondazione Carifac. I clienti ricordano ancora oggi l’ottima pizza di Cesare e sua moglie Anna Maria, ma anche e soprattutto la sua gentilezza. Dopo il funerale la sepoltura avverrà nel cimitero cittadino di Santa Maria.