Addio Sergio Latini, papà dell’onorevole

Comunità in lutto per la perdita di Sergio Latini, storico imprenditore ed immobiliarista fabrianese e papà dell’onorevole della Lega ed ex assessora regionale Giorgia Latini. Aveva 82 anni. Ieri è stata aperta la camera ardente alla casa funeraria Bondoni, sala D’Annunzio. L’ultimo saluto domani alle 15 nella Cattedrale di San Venanzio. "Te ne sei andato nel giorno della festa del Papà – è il messaggio di Giorgia Latini -. Poco prima ho pregato la coroncina della Divina Misericordia per sostenerti con Gesù e ho sentito tanta serenità nel tuo e nel mio cuore. Hai aspettato che fossimo tutte e tre insieme con mamma per andartene. Grazie per tutto quello che hai fatto. Continua a prenderti cura di noi da lassù. Io continuerò a pregare per te e sono sicura che finalmente abbraccerai tua mamma Leda e tuo papà Torello". A esprimere cordoglio è la Lega Marche con i direttivi regionale e provinciali, gli amministratori, militanti e sostenitori del Carroccio: "Conosciamo quanto profondo sia il rapporto di Giorgia con la sua famiglia d’origine e quanto speciale fosse quello con il padre – sottolinea il vicesegretario vicario Mauro Lucentini – considerato guida e modello".