Agugliano, cattivo odore nell’asilo. Evacuati i bambini: allarme rientrato

Hanno sentito un forte odore e hanno deciso di avvisare il Comune. Nel contempo i bambini sono stati fatti uscire subito dalla struttura.

Ieri mattina presto c’è stata un po’ di paura ad Agugliano, alla scuola materna "Il girotondo", per quell’odore acre percepito da tutti i presenti. Avvertite anche le mamme. Si pensava con certezza si trattasse di una fuga di gas data l’importanza dell’odore avvertito anche fuori dalla struttura, nei pressi di alcune abitazioni. Nel giro di pochissimo sono arrivati sul posto i tecnici del municipio.

Hanno effettuato diversi controlli ma il pericolo è rientrato dopo poco.

Non si trattava di gas. Quell’odore nauseabondo proveniva dalla fognatura vicina. Pare si sia trattato di una perdita che però è stata subito ripristinata, tanto che i bambini della materna sono ritornati in classe per lo svolgimento dell’orario scolastico standard interrotto improvvisamente, senza percepire più la puzza. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Sabino di Osimo considerato il pericolo rientrato.