"Aiuole come foreste a ridosso del centro"

"Queste le condizioni delle aiuole nelle zone immediatamente a ridosso del centro della nostra città. Nessun intervento di sfalcio, nessun mantenimento del verde, nessun controllo per la potenziale proliferazione di ratti". Così da Per Jesi raccogliendo le segnalazioni di commercianti e residenti "inascoltati dall’amministrazione": "Tutto tace. Neanche il tanto decantato strumento di segnalazione che è la app Municipium sortisce alcun effetto – aggiungono -, vista la considerazione pari a zero delle segnalazioni fatte dai cittadini, che rimangono ferme per mesi al solo stato di "presa in carico". I commercianti, a cui il regolamento sui dehors chiede di mantenere il decoro, si trovano indispettiti ad avere una jungla urbana a pochi metri dalla loro attività. E come può essere attrattiva per il turismo una città gestita a questo modo? La nostra città – concludono dall’associazione Per Jesi - merita di più, merita un decoro e una cura che l’amministrazione ha l’obbligo e il dovere di garantire a tutti i cittadini".