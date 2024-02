"Portare un quotidiano cartaceo nelle scuole è senza dubbio una bellissima idea, anzi la definirei una necessità, oggi sottovalutata". Parola dell’ingegner Giancarlo Cogliati, Ad di Api Raffineria di Ancona, per il quale "serve una comunicazione completa e intelligente. Penso che la presenza del giornale classico, cartaceo o meno, con gli evidenti apporti di informazione che solo i giornalisti professionisti e capaci possono dare, sia insostituibile. Inoltre, credo possa aiutare la capacità critica dei ragazzi". Cogliati ritiene che "le iniziative extracurriculari possono essere molto utili per gli studenti, aiutandoli a sviluppare le loro abilità sociali, a scoprire nuovi interessi, a migliorare le loro prestazioni scolastiche, e a sviluppare creatività e capacità di analisi, fondamentali in un mondo complesso come quello in cui viviamo. Le dinamiche economiche, del mondo del lavoro e soprattutto quelle industriali hanno bisogno di un’analisi attenta e scevra di pregiudizi: in mezzo ai così tanti stimoli, il confronto diretto cui li pone l’approccio giornalistico, li potrà aiutare a porsi sempre in modo critico e verificare sempre la fonte/fonti delle informazioni che ci raccontano di un evento e del nostro mondo". Quanto al ‘cosa’ scrivere, Cogliati cita ad esempio "il tema dell’impatto dei social media sulla salute mentale e su come utilizzarli in modo sano", o "un articolo che misuri concretamente passato e presente partendo da un’analisi personale e chiedendosi quali sono le tre cose che rifarebbero assolutamente e quelle che invece vorrebbero modificare. Poi ci sono i temi legati alle emergenze, al degrado, al disagio giovanile e le numerose guerre di questo decennio".