Al campo da baseball. A fuoco gli spogliatoi, c’è anche la pista del dolo

Fumo e fiamme negli spogliatoi del campo da baseball, a fuoco mobili e attrezzatura. Non si esclude un atto doloso. L’incendio è scoppiato ieri pomeriggio, attorno alle 16, in via Sacripanti, nel centro sportivo che si trova vicino alla pizzeria Avalon, tra Brecce Bianche e il Q3. Sono stati dei passanti a chiamare il 115, hanno visto il fumo uscire, e anche dei ragazzini che correvano via. La struttura era chiusa, non c’era nessuno delle persone che ce la hanno in uso al suo interno.

Le fiamme sono divampate in uno spogliatoio e hanno raggiunto anche il corridoio. Calore e fumo si sono propagati poi nelle stanze attigue facendo parecchi danni. Fuori uso l’impianto elettrico e il mobilio per una superficie interessata pari a 150 metri quadrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con due autobotti, e la polizia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a dopo le 19. Avvisata la società sportiva che ha in gestione l’impianto, la Asd Baseball Club Ancona. Un loro referente ha raggiunto la strutta riferendo che erano giorni che nessuno entrava là dentro.

A febbraio i pompieri sono stati in uno spogliatoio attiguo, quello dei campi da tennis, perché era divampato un altro incendio. La polizia indaga per capire la natura. Non è esclusa nessuna pista, dall’atto vandalico a quello intenzionale fino ad un corto circuito anche se non c’era nulla di acceso.

I danni sono ingenti. La struttura è di proprietà comunale che dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi. Poi le indagini faranno il loro corso per capire se qualcuno volontariamente ha voluto dare fuoco alla struttura sportiva.

ma. ver.