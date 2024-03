Al "Galleria": "Goffredo e l’Italia chiamò"

Oggi alle 21 al cinema Galleria 21, con il patrocino morale del Consiglio della Regione Marche e Marche film Commisison, sarà proiettato il film "Goffredo e l’Italia chiamò" del regista Angelo Antonucci che sarà presente alla serata per incontrare il pubblico. "La storia dell’inno d’Italia e del suo autore Goffredo Mameli è una vicenda originale mai portata sul grande schermo fino ad oggi, dichiara il regista Angelo Antonucci. Ho voluto sottolineare i momenti dell’infanzia e della giovinezza di Goffredo che, oltre ad essere stato l’autore del testo dell’inno nazionale, è stato soprattutto un fervido patriota che ha lottato fino alla morte per difendere il tricolore e per spronare gli italiani a reagire contro i francesi e gli austriaci per l’indipendenza italiana. Il mio chiaro intento è quello di mettere in risalto un personaggio ed un evento di carattere nazionale la cui storia personale, merita di essere raccontata ad un vasto pubblico".