Al Jamaica tra giochi a quiz, messaggeria e serate di musica

Una settimana al Jamaica Happy Pub di Ancona. Nel popolare locale della Baraccola in questo periodo gli appuntamenti non mancano. A cominciare da questa sera, con un evento ‘particolare’: il gioco a quiz ‘La Piramide’, fatto di arcade interattivi, domande di cultura generale, prove di abilità e giochi musicali. Domani ci si potrà divertire con la messaggeria, mentre venerdì ci si potrà scatenare in compagnia del Jamaica Music Staff. Molto attesa la giornata di sabato, dove la musica, da ballare e da ascoltare, sarà davvero tanta. Il titolo della serata è infatti ‘Back to 70-80-90’. Il dj Matteo Romaldini spazierà infatti lungo tre decenni, proponendo il meglio degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. La settimana si chiuderà domenica con il karaoke e una degustazione di pizza.