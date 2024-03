Al Megà una serata dedicata alla musica e al ballo latino

Cosa c’è di meglio che trascorrere la giornata di Pasqua in compagnia ballando al ritmo del proprio genere musicale preferito? Se la pensate anche voi così allora l’appuntamento oggi è al Megà di Senigallia, situato lungo la strada provinciale Arceviese (al chilometro 9). In programma c’è il ‘Mega Festival latino’, con ben tre ambienti separati, ognuno con un genere diverso, dove scatenarsi alla grande. Nella sala disco si ballerà la bachata. C’è poi la sala dancing, dedicata alla salsa, dove a selezionare la musica sarà Loris Dj, ben noto al pubblico del locale senigalliese. Infine, nella sala chupeta si ballerà la kizomba. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.