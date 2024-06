Al mercatino del vintage anche una mostra con opere di Tamburi

Mercatino vintage, dj set e anche una mostra di opere inedite di Betto Tesei e Orfeo Tamburi. In piazza delle Monnighette a Jesi oggi dalle 10 al tramonto si svolgerà la seconda edizione della mostra mercato del Vintage. Dopo il clamore dell’edizione di Ratata’ Festival torna l’appuntamento in piazza delle Monnighette dove gli appassionati potranno trovare libri, fumetti, vinili, oggetti e abbigliamento usato. Solo alla mattina si potrà anche acquistare verdura fresca coltivata "nel rispetto della natura". All’interno dell’Hemingway cafè, sulla stessa piazza, la mostra di opere provenienti da collezione privata e inedite: tre di Orfeo Tamburi e due di Betto Tesei.

"La mostra – spiega l’organizzatore Davide Zannotti – è uno spazio di aggregazione e condivisione di arte e cultura, prevede il riutilizzo di libri e vestiti come base principale per combattere la deriva anti ecologica. I vinili per non perdere il contatto con la storia della musica e epoche leggendarie del nostro passato recente. La frutta e verdura sana e genuina coltivata senza additivi a chilometro zero contro l’impero dell’alimentazione intensiva. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e supportata dall’assessora al Commercio Emanuela Marguccio".

L’intrattenimento musicale che accompagnerà la visita sarà a cura dei dj e collezionisti su vinile più noti nella città. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero: 335362984.

Sara Ferreri