Al ministero incontro sulla newco Beko

Convocato per il 25 giugno a Roma il tavolo ministeriale tra i vertici della newco Beko Europe, nella quale sono confluiti i siti produttivi della Whirlpool, quindi compresi i due marchigiani a Melano e Comunanza (Ascoli Piceno), oltre la sede amministrativa di Fabriano (Ancona), complessivamente circa 1.200 lavoratori. Il tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy era stato richiesto dalle segreterie nazionali dei sindacati di categoria Fiom-Fim-Uilm all’indomani della nascita ufficiale della newco, il 2 aprile. In vista del tavolo, la Fiom di Ancona, attraverso il responsabile del distretto produttivo di Fabriano, Pierpaolo Pullini (foto), si appella a Regione e Governo "che dovranno garantire tutti gli strumenti necessari per condizionare le scelte della Beko Europe affinché il territorio di Fabriano possa dare il massimo contributo a questo gigantesco progetto industriale, con le professionalità e la capacità produttiva della fabbrica, polo unico di progettazione dei piani cottura".