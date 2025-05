Al Parco Kennedy messi a dimora 20 alberi

Taglio del nastro, ieri mattina, per la nuova area verde al parco Kennedy, realizzata nell’ambito del progetto ‘Città ad impatto positivo’, portato avanti dalla società benefit Pmg Italia in collaborazione con il Comune di Falconara, l’Ambito territoriale sociale 12, l’Istituto superiore Podesti-Calzecchi Onesti con il contributo degli imprenditori del territorio. Grazie al sostegno economico di 30 aziende, contattate da Pmg, è stato possibile finanziare l’acquisto di un mezzo per il trasporto sociale, organizzare una serie di iniziative formative nella scuola superiore di Chiaravalle e appunto realizzare le nuove aree verdi all’interno dei parchi cittadini. Al Kennedy e al parco Robinson sono stati messi a dimora 20 nuovi alberi ed entrambe le aree verdi sono servite da un impianto di irrigazione per tutelarne l’attecchimento e la crescita. L’inaugurazione di ieri si è svolta proprio al Kennedy, dove le piantumazioni sono state concentrate attorno all’area dell’arena circolare, in modo che i 14 alberi, una volta cresciuti, possano ombreggiare le stazioni del percorso fitness. Al parco Robinson, invece, sono stati messi a dimora 6 alberi nella parte a monte della pista di bocce. "Ho apprezzato molto il progetto ‘Città ad impatto positivo’ promosso da Pmg – è stato il commento del sindaco Stefania Signorini – perché ha toccato aspetti fondamentali per la comunità, come il sostegno alle persone più fragili attraverso pulmino per il trasporto sociale, l’attenzione alla formazione nelle scuole, tema che mi sta particolarmente a cuore per il mio ruolo di dirigente scolastica e, infine, l’attenzione per l’ambiente, con le nuove piantumazioni che sono anch’esse un investimento per le nuove generazioni". All’iniziativa erano presenti l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, Gianluca Palazzetti e Marco Gurini, rispettivamente responsabile territoriale enti e consulente commerciale della Pmg Italia. "Desidero sottolineare l’approccio virtuoso e responsabile che Pmg ha dimostrato anche in questo progetto – la chiosa di Penna – non limitandosi alla sola piantumazione degli alberi, ma seguendone con cura ogni fase".