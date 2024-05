Al Pattinodromo il memorial Rossi

Inizia oggi al pattinodromo di Senigallia il Memorial Sergio Rossi, giunto alla seconda edizione, ancora organizzata dal Luna Sports Academy, la società rotellistica locale che anche nei giorni scorsi ai campionati regionali della disciplina ha fatto incetta di medaglia. La manifestazione intende ricordare per il secondo anno consecutivo il grande Sergio Rossi, leggendario fuoriclasse del pattinaggio senigalliese e mondiale negli anni Cinquanta e Sessanta, più volte campione del mondo e così celebre in tempi in cui gareggiava da venire accolto, di ritorno da un trionfo iridato, da ali di folla nella sua città alla stazione ferroviaria, dove i senigalliesi lo aspettavano per festeggiarlo. Rossi è morto nel 2021, a 83 anni, a Monte San Vito, dove viveva. All’evento del pattinodromo delle Saline, che inizia oggi e si chiude domenica, è annunciato l’arrivo di circa 600 pattinatori provenienti da tutto il mondo, diversi dei quali plurititolati, come Asia Varani, una delle più forti pattinatrici della Nazionale, oro iridato e continentale: non sarà l’unica partecipante di prestigio però per una rassegna che pur alla seconda edizione sta diventando, nel ricordo di uno dei primi grandi atleti azzurri, un evento di portata internazionale.