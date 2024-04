Al teatrino del Piano: "Hansel & Gretel - Favola da tavola"

Ultima replica dello spettacolo ‘Hansel & Gretel - Favola da tavola’ oggi (ore 18) al Teatrino del Piano di Ancona, nell’ambito della stagione ‘Aperditad’occhio’. I bambini vengono accolti davanti a un tavolo che presto verrà apparecchiato: si tratterà di una colazione? Di una merenda? Cosa nasconde il classico cestino da pic nic? Ci sono cose da mangiare, ma c’è anche altro, come il necessario per preparare tè e caffè. Ma a ben guardare tutti questi oggetti fan venire voglia di giocare. Una mela non è solo un frutto, ma con un po’ d‘immaginazione, può trasformarsi nel viso di un bambino, e una caffettiera può diventare una strega dal naso adunco.