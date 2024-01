Al teatro La Nuova Fenice racconti e ricordi a dieci anni dalla scomparsa di Luciano Egidi

Dieci anni fa, il 14 gennaio 2014, Osimo era in lutto per la scomparsa di Luciano Egidi. E’ stato un grande cultore della storia osimana, punto di riferimento preciso e indispensabile per gli studiosi. Diresse per trent’anni la biblioteca comunale e l’archivio storico, a lui intestato dopo la sua scomparsa. Dal 1979 al 2013 pubblicò molte monografie e saggi, i quali costituiscono preziosi strumenti di lavoro per studiosi e cultori di storia locale. Come ricercatore storico e socio della deputazione di storia patria per le Marche, è stato anche autore di tante pubblicazioni di carattere locale e da ultimo aveva partecipato alla grande tavola rotonda indetta per discutere del ritrovamento dei reperti paleocristiani nell’area dell’ex consorzio.

Domani Osimo lo ricorderà al teatro La Nuova Fenice, alle 18, ascoltando quanti l’hanno conosciuto da vicino e apprezzato per un tardo pomeriggio in sua memoria e nel nome della cultura osimana con la partecipazione del soprano Anna Caterina Cornacchini.