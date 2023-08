Al Teatro Pergolesi di Jesi: Il Fascino del Tango con Mario Stefano Pietrodarchi

’Da Roma a Buenos Aires’: al Teatro Pergolesi alle 21 il carismatico fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e la Fvg orchestra diretta da Vito Clemente. Il concerto, spostato al chiuso per il maltempo in arrivo, prevede musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Astor Piazzolla. Si tratta di una nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini assiema all’istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Teatro e cinema, classica e jazz, Pietrodarchi non si pone limiti, è un grande virtuoso dallo spirito poetico ed eclettico che si esprime con una tecnica impressionante, un’insolita partecipazione fisica e un approccio aperto e disponibile a qualunque linguaggio e sperimentazione. La Fvg orchestra eseguirà musiche di Fabio Conocchiella da Ennio Morricone e Bacalov, Nino Rota, Sangeniti, Astor Piazzolla e Nicola Piovani. Pietrodarchi, stasera ospite del Festival Pergolesi Spontini, ha suonato al Colosseo con Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Andrea Griminelli e l’Orchestra Sinfonica d’Abruzzo, in un evento a sostegno dei terremotati dell’Abruzzo. Si è esibito anche a Betlemme con l’Orchestra giovanile italiana nel concerto per la vita e per la pace, trasmesso in mondovisione dalla Rai.

Informazioni e biglietti: 0731 206888.