Al via il Torneo delle Regioni ospitato dalla Liguria: giovani protagonisti sul campo

Oggi scatta il Torneo delle Regioni di Calcio a 11 giunto alla 60esima edizione. E’ la Liguria a ospitare l’edizione 2024 che si concluderà venerdì. Protagoniste le categorie Under 19, 17, 15 e Femminile. Le formazioni marchigiane, guidate dai tecnici Massimo Lombardi (Under 19), Francesco Baldarelli (Under 17), Gianluca De Angelis (Under 15) e Antonio Censi (Femminile), sono state inserite in un quadrangolare dove affronteranno Campania, Sicilia e Sardegna. In ambito maschile (cinque gironi) le Marche si qualificheranno ai quarti se chiuderanno in testa o se dovessero essere una delle tre migliori seconde. Alla rappresentativa femminile servirà chiudere il quadrangolare tra le prime due. Oggi la prima giornata della fase a gironi: alle ore 9:30 in campo l’under 15, alle 11:30 l’under 17, alle 14.15 le ragazze, mentre alle ore 16:45 scenderà l’under 19. La seconda giornata si giocherà domani, la terza e ultima lunedì. La seconda fase che comprende quarti, semifinali e finali prenderà il via 27 marzo. Gli orari dei quarti (27 marzo) e semifinali (28 marzo) saranno per gli under 15 e under 17 alle ore 11, mentre per il femminile e under 19 alle ore 14:30. Le finali si giocheranno invece nella giornata del 29 marzo. Gli under 15 alle ore 09;30, l’under 17 alle 11:30, femminile alle ore 14:15 e poi chiuderà l’under 19 alle ore 16:45. Di seguito in convocati delle squadre di Ancona e provincia. UNDER 19: Strappini (Filottranese), Falcioni e Straccio (Osimana). FEMMINILE: Nefzi (Ancona R.), Cavagna, Enriconi, Generali, Gigli e Ventura (Jesina). UNDER 17: Gasparroni, Minardi e Stecconi (V. Senigallia), Chiavellini (F. Cerreto), Marchesini e Sasso (Osimana), Kone (Trecastelli P.). UNDER 15: Barbetti, Marinelli e Panella (V. Senigallia).