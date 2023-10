Al via la demolizione di villa Torlonia

Sono iniziati i lavori di demolizione di Villa Bonaparte Torlonia, antica residenza senigalliese risalente al primo ventennio dell’Ottocento, che si trova in Via Raffaello Sanzio. Le ruspe sono in azione e parte della struttura è già stata demolita. La riqualificazione dell’edificio, di proprietà di una società romana, aveva sollevato in città le proteste di quanti rivendicavano una sorta di "tutela" della residenza sulla quale non è apposto alcun vincolo da parte della Soprintendenza ma che fu residenza estiva del fratello di Napoleone Bonaparte. Decaduti i fasti napoleonici, la villa divenne proprietà della famiglia romana Torlonia per arrivare ad essere, nel secondo scorso, un convento. A Villa Bonaparte Torlonia infatti hanno vissuto fino al 31 dicembre 2013 le Suore della Carità che hanno abbandonato il convento il 31 dicembre 2013. A schierarsi contro i lavori di demolizione dell’edificio sono stati alcuni gruppi di cittadini che avevano anche lanciato una raccolta firme su Change.org. Una petizione che ha visto l’adesione di 500 firme. Sulla questione è intervenuto più volte anche il sindaco Massimo Olivetti che ha incontrato il comitato spiegando che l’intervento non poteva essere fermato.