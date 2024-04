Al Vox Live Club concerto dei Deep line con il loro alternative rock

Appuntamento domani (ore 22) al Vox Live Club a Jesi per il concerto dei Deep line e il loro alternative rock. Non solo classic rock, punk, non solo hard rock o funk, ma la giusta combinazione di idee, esperienze pregresse, culture musicali e passioni che differenziano e caratterizzano ogni componente della band. Questi sono i Deep Line, che nel 2016 hanno deciso di approdare nel mondo del rock in ogni sua sfumatura. Il loro punto di forza è "la sperimentazione, la consapevolezza che molto di bello è stato fatto dagli artisti che rappresentano le loro ispirazioni, con la convinzione che ancora tanto si può dare, creare, urlare al mondo" spiegano loro stessi. "Quindi – esortano - chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla voce carismatica del frontman Giacomo Zaccarelli, dalla potenza della chitarra di Leonardo Guerro, dalla magia di Giacomo Tondelli e della sua tastiera, dal ritmo dirompente di Andrea Raffaeli alla batteria e dal vortice di suono di Alessandro Ippoliti al basso".