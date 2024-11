Alcol alla guida e rischi. Raffica di sanzioni nel fine settimana

Alcol alla guida, raffica di controlli e sanzioni. Nel fine settimana i carabinieri dell’aliquota Radiomobile in via Dante hanno fermato un trentenne del posto sanzionato per guida e stato di ebbrezza con 543 euro di multa. Per lui anche patente ritirata: aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0.8 g/l. Un cinquantenne di Fabriano, invece, aveva oltre 1,2 grammi sul litro: per lui denuncia, patente ritirata e auto affidata. Denunciato pure uno jesino quarantenne, con tasso alcolemico sopra 0,8. Per lui patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. Sabato pomeriggio, invece, si è tenuto un servizio congiunto carabinieri e polizia locale. Nella periferia della città sono state fermate oltre 20 auto, rilevate diverse infrazioni al codice della strada come guida senza cintura di sicurezza e sorpasso su striscia continua. Gli etilometri hanno dato esito negativo. Domenica la celebrazione per in occasione della festa della Virgo Fidelis alla chiesa di San Facondino a Sassoferrato. Presenti il maggiore Mirco Marcucci, tutti i comandanti di stazione e il generale Tito Baldo Honorati dell’Associazione nazionale dei carabinieri in congedo delle Marche.