Alcol e guida, dopo le nuove regole. Caccia agli etilometri nelle farmacie

Etilometri introvabili nelle farmacie anconetane, in molti casi sono stati ordinati ma ancora non consegnati dalle aziende distributrici. Con le nuove norme del codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre infatti si è scatenato a livello nazionale un "assalto" agli etilometri, con conseguenti carenze nelle farmacie. La domanda è aumentata a dismisura soprattutto nel periodo delle feste ma molti cittadini non hanno trovato i dispositivi e così le farmacie si sono attrezzate per riordinarli.

"Prima avevo quelli salivari usa e getta – spiega Maria Ludovica Ferranti della Farmacia dell’Orologio – ma non ero soddisfatta e quando li ho terminati ho deciso di ordinare quelli elettronici che tra l’altro hanno un beccuccio sostituibile e quindi possono essere riutilizzati. A dire il vero non ce li hanno chiesti in tanti ma preferiamo avere un po’ di scorte. Non sappiamo quando ci arriveranno perché nei depositi al momento sono esauriti. Penso che poi si troveranno anche nei supermercati e nei negozi della grande distribuzione, come è successo per le mascherine".

Alla farmacia Palmieri e Gaffuri in corso Garibaldi, il dottor Gianluigi Gaffuri conferma la mancanza degli etilometri: "Abbiamo contattato i nostri fornitori, ma oltre a essere esauriti richiedono un minimo di ordine con quantità importanti e quindi al momento abbiamo deciso di non ordinarli. Abbiamo avuto poche richieste, qui non si è verificato nessun assalto come invece è successo ad altri colleghi. So che questi etilometri usa e getta sono andati a ruba, è lo stesso meccanismo delle mascherine nel periodo del Covid. Ma credo che passato il periodo delle feste la situazione si stia già normalizzando".

Lo conferma anche il dottor Maico Moretti della farmacia Dr. Max: "Nel periodo natalizio ne abbiamo venduti davvero tanti e sono andati esauriti in breve tempo. Così abbiamo fatto richiesta al distributore per riaverli ma non sappiamo quando arriveranno perché ci sono problemi di stock un po’ ovunque in seguito all’impennata di vendite delle scorse settimane. L’entrata in vigore delle nuove norme a ridosso delle festività natalizie, quindi in vista di qualche brindisi in più, ha fatto impennare le richieste. Noi vendiamo quelli salivari usa e getta, pratici e semplici da usare".

Per quanto riguarda i locali ed esercizi pubblici, è dal novembre 2010, con la legge 120/2010 articolo 54, che è diventato obbligatorio per i titolari o gestori, o per chiunque faccia somministrazione di alcol dopo la mezzanotte, dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione dei clienti. L’obbligo è valido, oltre che per bar e ristoranti, anche per feste private, sagre di paese e manifestazioni. La sanzione amministrativa, indicata dalla norma, va dai 300 ai 1.200 euro.