Alessandro Ragaini convocato. L’azzurro ai mondiali in Qatar

Alessandro Ragaini è stato convocato in azzurro per i Mondiali di nuoto che si svolgeranno a Doha in Qatar, all’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio. Ieri pomeriggio il direttore tecnico della nazionale azzurra di nuoto, Cesare Butini, ha infatti comunicato l’elenco dei convocati per Doha e tra i 34 azzurri figura anche il diciassettenne di Castelplanio tesserato per Carabinieri e Team Marche e allenato da Andrea Cavalletti. La notizia era nell’aria, la giovane promessa è ormai una realtà del nuoto nazionale e va ad affiancarsi all’altro marchigiano presente tra i convocati, Stefano Di Cola, nuotatore sambenedettese tesserato Aniene e Marina Militare che sarà compagno di squadra di Ragaini nella staffetta 4x200 stile libero. Per il giovane nuotatore della Vallesina una grandissima occasione che è motivo di orgoglio e soddisfazione sia per tutta la Team Marche, sia per il tecnico Cavalletti che lo segue da anni.