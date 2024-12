Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni presentano il film di Natale ad Ancona

Torneranno presto nella nostra città gli attori Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni che per diversi mesi hanno trasformato Ancona nel set del loro film di Natale dal titolo "Io e te dobbiamo parlare". Ed è finalmente arrivato il momento dell’uscita nelle sale, il prossimo 19 dicembre, per ammirare tanti scorci del capoluogo e magari riconoscere amici e parenti visto che sono stati coinvolti nei ciak anche migliaia di cittadini, reclutati dalla società Guasco srl, come comparse.

Ma le sorprese non finiscono qui perché il 21 alle 17 i due protagonisti saranno al cinema Goldoni per incontrare il pubblico e ripercorrere i momenti salienti dell’esperienza anconetana, a partire probabilmente dall’enogastronomia locale che ha conquistato soprattutto il comico toscano Pieraccioni. "Ho mangiato chili di moscioli – ha scherzato pochi giorni fa dal salotto di "Che tempo che fa" intervistato da Fabio Fazio- me li proponevano anche a colazione".

E’ diventato anche virale il video dove Pieraccioni racconta di quando, quest’estate, i due al ristorante "da Miscia" agli Archi, probabilmente un po’ brilli e volendo imitare i noti influencer, hanno proposto al titolare di pagare il conto con un selfie. Invito però respinto da Miscia, che è stato allo scherzo e ha consigliato ai due di non farsi più vedere in quello stato.

Intanto l’evento del 21, organizzato da Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission e moderato dal presidente della Fondazione, Andrea Agostini sarà l’occasione per accogliere di nuovo i due attori ad Ancona. "Il film permetterà di far conoscere le Marche al grande pubblico – ha dichiarato Agostini – Siani e Pieraccioni stanno diventando veri testimonial del nostro territorio, evidenziandone la bellezza e l’ospitalità. Il fatto che scelgano Ancona per il primo weekend dall’uscita del lungometraggio, che si preannuncia campione al botteghino, è una bella testimonianza del feeling nato con il nostro territorio".

Il film racconta la storia di Antonio (Siani) e Pieraldo (Pieraccioni), due improbabili agenti di polizia il cui legame personale e professionale è costantemente messo alla prova. Tra una famiglia allargata e situazioni comiche, i due si troveranno ad affrontare un caso che cambierà le loro vite. Il cast include anche Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi, Gea Dall’Orto, Enrico Lo Verso, Biagio Izzo e Sergio Friscia. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e Italian International Film con Rai Cinema, il film si preannuncia un grande successo natalizio.

In occasione dell’evento, la Fondazione Marche Cultura ha anche lanciato il contest su Instagram "I 10 selfie più simpatici": i partecipanti potranno scattare una foto con la locandina del film davanti alla sede della Fondazione in Piazza Cavour 23, taggare l’ente e inviare il selfie tramite messaggio diretto. I dieci vincitori avranno accesso esclusivo alla prima fila durante l’incontro con i due attori.

"Questo film chiude un 2024 straordinario per il cinema marchigiano, che ha visto crescere l’interesse di produzioni nazionali e internazionali – ha sottolineato Francesco Gesualdi, responsabile della Marche Film Commission – Siani e Pieraccioni, con il loro talento, offriranno un’ulteriore vetrina alle nostre eccellenze, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche".