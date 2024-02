Alla Galleria delle Idee "Racconti in valigia" letture per bambini con L’Acchiappasogni

Prosegue alla Galleria delle idee di Falconara la serie di iniziative organizzate per i più piccoli, che quest’anno comprende il concorso canoro Mic (infor www.marcheincanto.it). Domani (ore 17), nella sede in via Nino Bixio 18A è previsto il primo appuntamento con le letture per bambini ‘Racconti in valigia’, a cura dell’associazione ‘L’Acchiappasogni’. Il target di riferimento è per i bimbi dai 3 ai 6 anni. La seconda serie di letture è in programma il 26 febbraio, sempre alle ore 17. Domenica 18 è invece previsto il laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero. Chiusura domenica 3 marzi con il ‘laboratorio per calzini spaiati’.