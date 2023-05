Alla Galleria Papini il "Sogno Proibito" di Stefania Simeoni

Dopo il grande successo dell’inaugurazione della mostra di Run in Pinacoteca, oggi (ore 18) la Galleria Papini di Ancona inaugura un’altra mostra nella propria sede di via Bernabei. L’associazione presieduta da Anna Maria Alessandrini ha un gemellaggio con lo Studio d’Arte Andromeda di Trento già da più di 10 anni. "La personale rientra in questo gemellaggio - spiega Alessandrini -, per cui ogni anno ospitiamo un artista dell’Andromeda che a sua volta ospita un nostro artista. Quest’anno sono stata invitata io a Trento dove ad aprile ho presentato la mia mostra ‘Il filo di Arianna’. Siamo ora molto lieti di ospitare Stefania Simeoni con la mostra ‘Sogno Proibito’.