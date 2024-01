Alla Marchetti il giornalino degli studenti

È nato ‘Il Corriere della Marchetti’, il giornale fatto e distribuito dagli alunni della scuola media di Senigallia. Il primo numero ha riscosso molto successo e il secondo è in fase di esecuzione. Si tratta di un progetto voluto e creato dalla classe 1ª C (corso europeo a tempo prolungato), con l’aiuto e il supporto della professoressa Valeria Italiano. Il giornale è disponibile in forma digitale, un modo per proiettare i ragazzi nel futuro dell’informazione. Temi attuali come quello della parità di genere, ma anche simpatiche vignette e poi interviste nelle quali i protagonisti sono gli stessi studenti della scuola. Non manca una parte dedicata all’oroscopo e alla cucina. Spazio anche ai passatempi come il cruciverba. I contenuti subiranno variazioni mese dopo mese, così che tutti i componenti della classe potranno cimentarsi nello scrivere un articolo su un tema a loro più consono. Un esperimento ben riuscito, che avrà un seguito e dove potrebbero essere inserite presto anche parti in lingua. La classe 1ª C della scuola media Marchetti, oltre al giornalino, ha in serbo molti altri progetti, tra questi anche il progetto Etwinning, per cui la scuola ha avuto il certificato di qualità europeo.