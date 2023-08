Alla scoperta del Monte Conero al tramonto e poi il rientro in notturna: passeggiata per tutti

La magia del Monte Conero al tramonto, e un rientro in notturna, per vivere emozioni indimenticabili, e in ogni caso inconsuete. E’ quanto propone l’escursione in programma oggi (ore 19, info e prenotazioni 3494737063 e [email protected]), lunga quattro chilometri ad anello, con un dislivello di 150 metri, il che la rende adatta anche ai bambini dagli otto anni in su. L’equipaggiamento obbligatorio prevede degli scarponcini da trekking e una torcia; l’equipaggiamento ‘consigliato’ include invece un tipo di abbigliamento a strati, bastoncini da trekking, un impermeabile, o un k-way, una felpa, acqua, una coperta o un telo per sedersi sull’erba e una cena o uno spuntino al sacco. I cani sono ammessi, ma solamente al guinzaglio. Costo: adulti: 15 euro; bambini da 7 a 14 anni 10 euro; bambini fino a 7 anni gratuito.