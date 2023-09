"Allarme del Comune: Toro Vaga per le Strade di Serra de' Conti"

"Fate attenzione un toro sta vagando per le strade di Serra de’ Conti".

L’allarme nel primo pomeriggio di ieri è scattato nella zona di San Fortunato dove il grosso bovino è stato avvistato anche per strada.

Ad allertare i cittadini anche l’amministrazione comunale. Il toro di color marrone, secondo alcuni si tratterebbe di un vitellone, sarebbe scappato da un allevamento situato nelle campagne tra Serra de’ Conti e Montecarotto.

Alcuni passanti se lo sono trovato davanti e hanno sgranato gli occhi lanciando poco dopo l’allarme anche sui social network. "Si avvisa la popolazione che un toro sta percorrendo le strade del nostro territorio. si chiede di fare molta attenzione e tenere moderata la velocità, qualora si percorressero le pubbliche vie in macchina, in moto o in bicicletta" l’avviso del Comune di Serra de’ Conti.

Il toro ha vagato per le strade del paese per diverse ore, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri. Ovviamente sono scattate le ricerche per triportarlo nell’allevamento. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito e allo stesso tempo il bovino non avrebbe causato nessun tipo di incidenti.