Allarme per un morto: dormiva nel campo

Vedono un uomo disteso in un campo e lo scambiano per un morto. In realtà stava solo dormendo. È successo a Candia, all’alba di ieri. I residenti hanno chiamato la polizia che è arrivata sul posto. Gli agenti hanno identificato l’uomo, un 35enne, marocchino, senza dimora. Non parlava bene italiano e a fatica è riuscito a spiegare la sua presenza lì. Non sapeva dove andare e si era accovacciato per riposarsi. È stato poi preso in cura dalla Croce Gialla che lo ha portato in ospedale per le cure. Era infreddolito ma non in pericolo di vita.